Karnezis, l'agente: "Orestis al Lille nell'affare Osimhen? Non ho ricevuto alcuna comunicazione dal Napoli: vedremo nei prossimi giorni" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - In queste ore sta circolando l'indiscrezione che vorrebbe Orestis Karnezis come parziale contropartita nell'affare che porterà Victor Osimhen al Napoli. Il portiere greco ha attualmente un contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli.

Karnezis

Calciomercato: Osimhen al Napoli e Karnezis al Lille, le parole dell'agente

Per saperne di più su questa voce di calciomercato, abbiamo contattato Vassilis Panagiotakis, agente dell'estremo difensore ex Udinese, il quale ci ha risposto: "Orestis verso il Lille? Fino ad oggi dal Napoli non ho avuto nessuna informazione o comunicazione a riguardo. Vedremo nei prossimi giorni". Non è escluso che la discussione sia ancora ferma alle due società e, qualora ci sarà l'ok del Lille, potrebbe essere poi interpellato Panagiotakis.