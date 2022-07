Dalla Germania - Il Bayern Monaco pensa a Kane se parte Lewandowski: il Tottenham torna su Osimhen?

Ultime calciomercato. Il domino degli attaccanti potrebbe presto iniziare in Europa. Al centro di tutto sembra esserci il Barcellona che continua a pressare il Bayern Monaco per il via libera di Lewandowski. L'attaccante polacco ha già annunciato di voler approdare ai blaugrana, ma la resistenza bavarese ad oggi non si piega.

Harry Kane

Calciomercato, Bayern su Kane: il Tottenham torna su Osimhen?

Così, come riporta Kicker, qualora l'operazione dovesse comunque andare in porto, il Bayern Monaco avrebbe pronto il sostituto: si tratta di Harry Kane del Tottenham. Il centravanti inglese potrebbe dunque lasciare i londinesi, che a quel punto potrebbero tornare alla carica per Victor Osimhen: già in passato gli Hotspurs hanno mandato segnali di gradimento per il centravanti del Napoli, rispediti però al mittente da De Laurentiis. Giorni caldi per il mercato dei centravanti, seguiranno aggiornamenti.