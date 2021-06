Il Napoli vuole Kaio! Gazzetta: agente in città, Giuntoli convinto di chiudere! Ecco la proposta

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si registra una forte accelerata nella trattativa per Kaio Jorge al Napoli, 20 anni, attaccante del Santos. Da mesi, il ds napoletano sta discutendo col club brasiliano per chiudere l’operazione. Il ragazzo piace, è talentuoso, ed è già considerato un campione in prospettiva. Ha delle qualità di palleggio incredibili e vede bene la porta.

Kaio Jorge Napoli

Calciomercato Napoli, agente Kaio Jorge in città

Ci sono le ultime notizie di mercato riguardo Kaio Jorge al Napoli: agente in città per chiudere! L'incontro è imminente secondo Gazzetta. In giornata, dovrebbe sbarcare in Italia uno dei manager del giocatore per incontrare i dirigenti di alcuni club interessati al suo assistito. Tra questi, ovviamente, c’è il Napoli.

Kaio Jorge al Napoli

Kaio Jorge al Napoli, l'offerta di Giuntoli

Kaio Jorge Napoli, ultimissime notizie di calciomercato. Attraverso alcuni emissari, Giuntoli ha già fatto pervenire al Santos la sua richiesta per acquistare Kaio Jorge al Napoli, e cioè, 8 milioni di euro più un paio di bonus. In un primo momento, il club brasiliano ne avrebbe voluti 15, ma l’insorgere della pandemia e la conseguente crisi finanziaria che ha coinvolto anche il calcio, gli ha consigliato di abbassare a 10 milioni la pretesa. Il dirigente napoletano è convinto che riuscirà a far ragionare i colleghi brasiliani e a definire l’operazione.