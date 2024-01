Juventus, visite mediche a Villa Stuart per Tiago Djalò stamattina: i dettagli dell'accordo

Calciomercato - Colpo Tiago Djalò per la Juventus. Preso il portoghese del Lille seguito anche dal Napoli in passato. Il difensore 23enne si è infatti presentato a Villa Stuart questa mattina per le sviste mediche.

“La Juve ha un accordo con il Lille per il trasferimento di Tiago Djaló a 3.5 milioni di euro più bonus (per un massimo di altri 3.5 milioni), oltre al 10% della futura rivendita. I bianconeri hanno battuto la concorrenza dell'Inter che avrebbe voluto ingaggiare il difensore a luglio, dopo la scadenza del contratto con il Lille”, si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.