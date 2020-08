Serie A - Scoppia il caso Higuain alla Juventus, dopo le dichiarazioni di ieri del padre di Gonzalo, Jorge, che spiegava come suo figlio avesse deciso di restare a Torino e rispettare il contratto, è arrivata la replica silenziosa della Juve. Nuove voci che accostano Higuain sempre in Europa. Nessun ritorno in Argentina. La Juve vorrebbe svincolarlo e liberarsi del suo ingaggio.