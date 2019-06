Zola, addio al Chelsea: non gli verrà rinnovato il contratto. Sarri-Juve più vicino

Calciomercato - Gianfranco Zola non vedrà rinnovarsi il suo contratto con il Chelsea. Il secondo allenatore di Maurizio Sarri ai Blues vedrà così concludersi il suo percorso nel Nord di Londra. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport. Zola è un uomo voluto da Maurizio Sarri come suo vice. Un ulteriore segnale di come si stia concretizzando il trasferimento dell'ex tecnico del Napoli alla Juventus.

Mercato Juve ultimissimi minuti Sky

Maurizio Sarri e la Juventus sempre più vicini. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, dunque, anche Zola avrebbe terminato la sua esperienza al Chelsea. In questi giorni pare si sia trovato l'accordo per il passaggio dell'ex tecnico del Napoli con un pagamento al Chelsea intorno ai 3 milioni di euro.