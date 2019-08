Juventus, Paratici: "Cessioni? Io e Sarri dobbiamo rispettare lista Champions. Icardi? È un calciatore dell’Inter"

La consueta partitella in famiglia a Villar Perosa è stata anche l'occasione per fare il punto sul mercato in casa Juventus. Dello stato delle trattative del club bianconero ha parlato il ds Fabio Paratici, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti al termine dell'incontro. Diversi gli argomenti trattati da Paratici, dal futuro di Dybala alla possibilità di arrivare a Icardi: "C'è una lista Champions da rispettare e sia io che Sarri - ha spiegato il ds - possiamo farci poco. Alcuni giocatori andranno via. Dybala? È un grande giocatore della Juve, non c'è un gioca tore più vicino o più lontano dalla Juve in questo momento".

"Icardi? È un giocatore dell'Inter - ha proseguito Paratici - e noi siamo contenti dei giocatori che abbiamo". In chiusura una battuta sulla stagione che sta per iniziare:

"Non mi sorprende Sarri alla Juve e nemmeno Conte all'Inter. Devo anche ringraziare Allegri. Il gioco? Ogni allenatore fa giocare bene le squadre in base al suo stile".