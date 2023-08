Juventus: ecco il colpo alla Giuntoli, arriva un talento 2004

L'ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è ad un passo dall'ufficializzare un altro giovane colpo per la sua nuova Juventus. In arrivo il classe 2004 Livano Comenencia dal PSV. Il giovanissimo terzino destro di grande talento arriva per 3 milioni di euro, prenotate le visite mediche.