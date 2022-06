Tuttosport - Juventus: scelto Koulibaly per il dopo Chiellini, pronto lo scambio con il Napoli

Calciomercato Napoli - La Juventus ha detto addio a Giorgio Chiellini di comune accordo rispetto un anno d'anticipo dalla scadenza di contratto. Ecco allora che la Juve cerca il sostituto e Koulibaly del Napoli è la prima scelta.

Juventus: assalto a Koulibaly, è la prima scelta

Si lavora anche ad un possibile scambio tra Napoli e Juventus per Koulibaly. Come riportato da Tuttosport, il centrale senegalese è il primo chiaro obiettivo dei bianconeri, che hanno più strade per portarlo a Torino.

Serve anche (e soprattutto) un nuovo centrale visto che Giorgio Chiellini ha scelto, di comune accordo con la società, di rescindere il contratto. Ha sciolto anche le riserve sulla sua nuova avventura: è praticamente tutto fatto con Los Angeles, l’annuncio ufficiale è imminente. Nella lista dei sostituti spicca il nome di Koulibaly: è lui il preferito di Allegri alla Juve, ma non è così semplice riuscire ad averlo. Cherubini lavora comunque su un doppio binario: l’acquisto dal Napoli in estate, oppure il tesseramento a parametro zero il prossimo anno (quando appunto il senegalese potrebbe svincolarsi).

Napoli: Demiral in cambio di Koulibaly alla Juve

Un'altra possibilità per portare Koulibaly alla Juventus è lo scambio con Demiral al Napoli, ma dipenderà anche dall'Atalanta:

Un ruolo importante, in queste manovre, potrebbe svolgerlo Demiral. L’Atalanta potrebbe riscattarlo (20 milioni più 8 di bonus) di fatto foraggiando il nuovo acquisto bianconero, oppure rimandarlo alla base. E allora ecco l’opzione scambio: Demiral al Napoli e Koulibaly alla Juve. Alternativa valida e interessante resta Gabriel, dell’Arsenal.