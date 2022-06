Juve su Koulibaly! CorSera: contatti con l'agente, sostituirebbe De Ligt

La Juventus s’è informata piuttosto bene con l’agente del difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, che sarebbe un colpo fenomenale secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera.

La Juve contatta Koulibaly

L’arrivo del difensore senegalese significherebbe l’addio dell’olandese Matthjis De Ligt:

"Complicato allineare i due e Bonucci in rosa, per monte ingaggi e minutaggi, detto che il resto del corpo di guardia sarà composto da Gatti e Rugani. Anche se resta un discorso finemente tecnico, e piuttosto fondato: dopo stagioni di adattamenti sul centro sinistra, lo staff gradirebbe avere anche un centrale mancino, per sostituire l’uscita di Chiellini. Nel caso, attenzione a un arrivo last minute di Acerbi o di Lenglet dal Barcellona".

Koulibaly alla Juventus al momento resta una pista lontana. Il difensore del Napoli ha lasciato intendere che è disposto a restare in azzurro un altro anno e - anche se non dovesse rinnovare - è difficile che il senegalese accetti di trasferirsi proprio alla Juventus, dato il rapporto instaurato con la tifoseria napoletana che certamente si sentirebbe tradita nel vederlo in maglia bianconera.

