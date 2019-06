Sarri alla Juventus, Tuttosport: "Koulibaly e Hysaj obiettivi bianconeri, l'ex Napoli li chiederà alla dirigenza"

Ultimissime calciomercato - L'annuncio di Maurizio Sarri alla Juventus è ormai questione di ore, si attende solo il via lbera del Chelsea. Il tecnico ex Napoli, dopo aver vinto l'Europa League, è dunque pronto a sbarcare nuovamente in Serie A per dare una svolta al gioco dei bianconeri.

Sarri-Juve

Per farlo, l'allenatore di Figline ha già pronta una lunga lista della spesa da presentare ai dirigenti bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra gli obiettivi ci sono anche Elseid Hysaj e soprattutto Kalidou Koulibaly che saranno richiesti direttamente dal tecnico. Nel lungo elenco figurano anche Pepe Reina, oltre a Trippier ed Icardi che sono stati recentemente accostati anche al Napoli.