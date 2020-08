Juve, rivoluzione Pirlo: via Higuain e Costa! Assalto a due stelle dell'Italia, chiesto un giocatore del Napoli

Calciomercato Napoli le le ultimissime oggi - La Juve sogna Tonali e Zaniolo. Pirlo chiede un attaccante tra il polacco Milik e il messicano Jimenez. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica Torino. E' probabile che da qui al 5 ottobre De Sciglio, Danilo, Rugani, Khedira, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Douglas Costa possano lasciare la Vecchia Signora.

Juventus e Torino devono prepararsi ad affrontare una vera e propria rivoluzione, anche se per ragioni diverse: Pirlo, per dire, non ha idee calcistiche molto differenti da quelle di Sarri, ma se la rosa bianconera era clamorosamente inadatta a Sarri, a maggior ragione lo sarà per il suo sostituto, visto che nel frattempo è passato un anno e molto giocatori, da Higuain a Matuidi, sono ormai irreversibilmente logori. Nel Toro, invece, è cambiata completamente la filosofia tecnica: quella di Giampaolo è esattamente l’opposto di quella di Mazzarri, per cui la squadra era stata costruita su misura, ma c’entra poco anche con Mihajlovic, di cui qualcosa in rosa era rimasto. Al massimo, ha attinenze col primo Ventura, quindi ormai con la preistoria. La conseguenza è che l’organico granata va ribaltato da cima a fondo, visto che mancano figure cardine come il regista o i terzini ( finalmente, il Toro tornerà a giocare con la difesa a 4). Pirlo non modificherà invece il 4-3-3 di base, che verrà irrobustito a seconda delle indicazioni che già aveva dato Sarri: servono un centravanti di manovra, almeno una mezzala che sappia palleggiare e uno o due terzini, tenendo comunque conto che sono già stati arruolati Arthur e Kulusevski, destinati a diventare dei cardini nella formazione tipo, uno in regia e l’altro nel tridente ( ma potrebbe anche essere arretrato in mediana). La prima esigenza è il centravanti ( a Higuain verrà proposta la risoluzione del contratto), ma lo era anche per Sarri che aveva fatto il nome di Milik, con cui la Juve ha già un accordo ( ma col Napoli no). Molto più caro ( troppo?) è il messicano Jimenez del Wolverhampton, che però è anche molto più forte. A centrocampo Sarri avrebbe voluto Jorginho mentre Pirlo preferirebbe una svolta su Tonali, con cui condivide estrazione calcistica e procuratore, sul quale però è in vantaggio l’Inter. Il sogno di tutti resta Zaniolo, operazione però molto più difficile da quando la Roma ha cambiato proprietà: Friedkin, nuovo azionista di maggioranza, lo ha già dichiarato incedibile e in pratica si sta ripetendo la situazione già vista un anno fa con Chiesa, le cui possibilità di passare alla Juve si azzerarono quando la Fiorentina passò dalle mani di Della Valle a quelle di Commisso.