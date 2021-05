Juric lascerà il Verona: Torino, Fiorentina e Cagliari sull'allenatore accostato anche al Napoli

Calciomercato - Ivan Juric lascerà l'Hellas Verona. La decisione è stata ormai presa e anche il club è al corrente dei contatti tra l'allenatore croato, che è alla ricerca di nuovi stimoli, e diverse squadre di Serie A. La scelta definitiva non è stata ancora comunicata, Juric lo farà entro martedì salutando il Verona dopo due stagioni e altrettante salvezze tranquille conquistate al Bentegodi.

Juric, l'offerta del Torino

Il nome di Juric è in cima alla lista del Torino che, dopo averlo sondato già lo scorso anno prima dell'arrivo di Giampaolo, gli ha presentato un'offerta importante. Tale da renderlo, nel caso in cui accettasse, l'allenatore più pagato nella storia del club.

Il Torino non è però l'unico club ad aver messo gli occhi su Juric, un'opzione anche per il Cagliari e la Fiorentina.

L'allenatore 45enne piace infatti molto a Capozucca che spinge per lui e potrebbe recapitargli una proposta nelle prossime ore. In casa viola invece resta tra i profili candidati per la panchina insieme a quello di Paulo Fonseca. La scelta di Juric è prevista entro martedì.