Jorginho-Barcellona, spunta la clamorosa pista di mercato: agente beccato in città

Notizie calciomercato. Una vera e propria bomba di mercato arriva direttamente dalla Spagna: Jorginho potrebbe approdare al Barcellona la prossima stagione. L'ex Napoli è in scadenza di contratto con il Chelsea e l'avvio di stagione è stato poco propizio per lui con diverse panchine.

Jorginho

Jorginho-Barcellona, le ultime

Come riportato dai media spagnoli, l'agente di Jorginho, Joao Santos, è stato avvistato a Barcellona in questi giorni. Da non escludere un interesse concreto da parte della formazione spagnola e che ci possa essere un contatto tra le parti per cercare l'accordo.