Il Brentford sta ora considerando Johan Bakayoko (priorità di Burnley) e Bradley Barcola come obiettivi esterni.

Il Brentford si è concentrato su ali diverse poiché Brennan Johnson non è più un obiettivo prioritario. Nico González resta nella lista del club ma la Fiorentina ha annunciato che non è in vendita.

Bakayoko era stato anche accostato al Napoli in questa finestra di mercato.

Lo riporta Fabrizio Romano su Twitter.