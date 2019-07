As - Entourage James scettico sul cambio di rotta Real, crede sia un bluff per venderlo al Napoli invece dell'Atletico!

Calcio mercato Napoli - James Rodriguez Napoli, aggiornamenti per la trattativa di mercato che riguardano il colombiano. L'entourage del giocatore ha appreso la notizia della permanenza di James al Real Madrid con scetticismo, dato che non ha ricevuto alcun gesto distensivo da Zinedine Zidane. Sostiene che questa manovra può essere una strategia del club, che preferirebbe vendere il giocatore al Napoli piuttosto che all'Atlético.

La partenza di James è stata un dato di fatto . In questi giorni, l'Atlético de Madrid e Napoli sono stati molto interessati all'acquisto, ma il grave infortunio di Marco Asensio, che resterà quasi completamente ai box nella prossima stagione, è un fattore che aprirebbe le porte alla permanenza del colombiano. Ma l'entourage del giocatore non solo dà per scontato che James continui ma crede che il Madrid Potrebbe usare un piano per non vendere il centrocampista all'Atlético a beneficio del Napoli (il giocatore preferisce rimanere nella capitale della Spagna).