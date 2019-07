CN24 - Ecco perchè Florentino non vorrebbe cedere più James all'Atletico

Calciomercato Napoli - Possibile colpo di scena nel futuro di James Rodriguez. Il colombiano ora sembra sempre più distante dal Napoli.

James Rodriguez resta al Real Madrid

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, da fonti spagnole e colombiane, il trequartista potrebbe incredibilmente rimanere al Real Madrid. Il presidente Florentino Perez starebbe valutando questa soluzione e sarebbe tentato fortemente di convincere Zidane a trattenere il ragazzo dopo l'infortunio di Asensio. Il presidente del Real dopo aver aperto alla cessione de ‘El Bandido’ all'Atletico potrebbe cambiare idea all’improvviso.

L'offerta dell'Atletico Madrid per James

Tra qualche ora, ci sarà una riunione tra Florentino e Cerezo, presidente dell'Atletico, in cui il patron dei Colchoneros ribadirà l'intenzione di pagare 40 mln più bonus per arrivare a 50 per comprare James Rodriguez, ma non è da escludere che il numero uno dei blancos possa comunicare di aver deciso di trattenere a sorpresa il giocatore.

L'Atletico continua ad essere ottimista per l'arrivo di James fortemente voluto da Simeone, tanto che per lunedì mattina sarebbero programmate le visite mediche per il colombiano, messe in stand by dopo l'infortunio di Asensio che aveva spinto Florentino Perez a rimandare la chiusura dell'affare, che in maniera inaspettata e clamorosa potrebbe addirittura saltare.

Oltre al bisogno di rimpiazzare Asensio, a spingere il presidente del Real a prendere questa decisione, sarebbe stato anche il non volere cedere il giocatore ad una diretta concorrente, e la remissività del Napoli a non voler comprare il giocatore a titolo definitivo. La notte porterà consiglio, negli Usa si deciderà il destino di James.