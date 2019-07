James Rodriguez, il patrigno: "E' desiderato da grandi allenatori come Ancelotti e Simeone. Napoli o Atletico? Conosce già Madrid ed ha casa lì..."

Calciomercato Napoli - Juan Carlos Restrepo, patrigno di James Rodriguez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad El Larguero. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"Ho parlato con James circa un paio di giorni fa ed era tranquillo. Fortunatamente ci sono grandi club interessati a lui. È molto positivo che tecnici che hanno vinto tutto nel contesto del calcio, non solo in Spagna o in Italia, ma nelle competizioni mondiali, prestino attenzione al talento di James. Se l'allenatore che lo chiama è Ancelotti o il 'Cholo' Simeone, penso che James sarebbe molto felice di giocare con uno di questi due tecnici. Non so se Zidane lo abbia trattato con più o meno affetto, ma quando Zidane ha guidato il Real Madrid, James, pur essendo il centrocampista con meno partite giocate, è stato il miglior assistman. Se è più vicino a Napoli o all'Atlético? Conosce già Madrid e ha una casa in Spagna... Questa però è solo una mia considerazione, non l'opinione di James, non so se ha già scelto dove andare oppure no. Se vuole che i suoi figli studino in Spagna? Sicuramente, ma non saprei dirlo".