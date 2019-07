Napoli scatenato, Gazzetta: nuovo colloquio Giuntoli-Florentino a Madrid per chiudere James! Poi blitz a Valencia per Rodrigo

Calciomercato Napoli - Non si può certo dire che questa sia una sessione di mercato noiosa. James Rodriguez sì. Ma non solo. Ieri giornata cruciale per il Napoli, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che era in Spagna. Prima a Madrid, per incontrare, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Florentino Perez e alcuni emissari del Real Madrid per James Rodriguez.

Napoli - James Rodriguez, vicino l'accordo

Pochi giorni e si chiude per il colombiano. La prima proposta di Giuntoli è stata quella di prestito oneroso, ma il Real Madrid ha rifiutato. Allora il ds per chiudere ha proposto sì l'acquisto a titolo definitivo ma con il dilazionamento in tre stagioni. E questa opzione sembra convincere Florentino Perez che da qui a qualche giorno darà la risposta definitiva al Napoli.

James telefona Ancelotti

Ne ha parlato pure al telefono con Ancelotti il colombiano, lunedì, tranquillizzando il tecnico sulla propria voglia di Napoli. L’ottimismo cresce e Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per far sì che il colombiano sbarchi a Dimaro.

Calciomercato Napoli, blitz per Rodrigo a Valencia

Già che c'era Giuntoli non è tornato in quel di Dimaro Folgarida. Si è allungato a Valencia, perché lì c'è ancora un Rodrigo che necessita di una collocazione. Non giocherà più nel club spagnolo e allora il ds azzurro ha avviato una discussione con i proprietari del cartellino per la prima punta.