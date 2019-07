James Rodriguez-Napoli, Repubblica: rush finale di Mendes, c'è accordo per ingaggio e formula

L'edizione napoletana di Repubblica scrive su James Rodriguez: "Si è invece conclusa la avventura in Coppa America di James Rodriguez, eliminato ai calci di rigore (e con molta sfortuna) con la sua Colombia. Al di là della delusione del campione, però, per De Laurentiis e Ancelotti (in vacanza in Canada) si tratta di una buona notizia. Ora non ci sono infatti più ostacoli per accelerare la trattativa con il Real Madrid, portata avanti con discrezione per conto del club azzurro dal potente manager Jorge Mendes. C’è l’accordo di massima per il prestito oneroso con diritto di riscatto: con un investimento complessivo di 38 milioni. Al giocatore spetterà invece un ingaggio quinquennale di 6.5 milioni netti a stagione. Sabato prossimo scatterà la nuova stagione del Napoli, con l’inizio del ritiro di Dimaro".