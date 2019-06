Sky - James Rodriguez, fissata la cifra per il riscatto a 30 milioni! La trattativa procede spedita, si attende l'OK definitivo

Calciomercato Napoli - Sono ore frenetiche di mercato in casa Napoli. Gli azzurri, infatti, stanno tentando l'affondo decisivo per James Rodriguez, fantasista colombiano in forza al Real Madrid. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, la trattativa starebbe andando avanti in maniera spedita. Jorge Mendes, agente del ragazzo, ha infatti la pratica in mano ed è a Madrid. La SSC Napoli, dunque, è in attesa dell'ok definitivo.

Mercato Napoli, fissata la cifra del riscatto per James Rodriguez

Il prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni: sarebbe questa la cifra fissata per ottenere il sì definitivo da parte dei galacticos. Il giocatore ha già dato il suo assenso a questa operazione e dunque adesso la strada sembra essere davvero in discesa.