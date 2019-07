Clamoroso Bild - Se salta il passaggio di James al Napoli, il PSG sarebbe interessato all'acquisto!

Calciomercato Napoli- Clamorosa indiscrezione dalla Germania su James Rodriguez, la trattativa con il calcio Napoli prosegue, ma qualora potesse saltare, sarebbe pronto il PSG per strapparlo dal Real Madrid, accontentando anche le richieste economiche del presidente Florentino Perez. Ecco le ultime dalla Germania ed evidenziate da CalcioNapoli 24.

Notizie calcio Napoli - Il capo dello sport Christian Falk, del noto quotidiano Bild, ha pubblicato un post sui social aggiornando la situazione relativa a James Rodriguez svelando una novità di mercato che sarebbe clamorosa: "Se la trattativa tra il Napoli e il Real Madrid dovesse fallire, il Psg sarebbe interessato all'acquisto di James".

If the negotiations between @en_sscnapoli and @realmadrid should fail, @PSG_inside would be interested in a Transfer of @jamesdrodriguez

— Christian Falk (@cfbayern) 11 luglio 2019