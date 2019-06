Sky - Dopo Manolas si chiuderà per James, cresce l'ottimismo! Per Lozano problemi coi diritti d'immagine: guadagna 7 mln di sponsor

Calciomercato Napoli le utimissime oggi - Fabrizio Romano, giornalista Sky Sport, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare delle ultime notizie sul mercato calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“James Rodriguez è molto vicino al Napoli e può avvicinarsi ulteriormente. Il Napoli tratta con il Real Madrid anche attraverso Jorge Mendes, agente del calciatore colombiano. Bisogna limare una piccola distanza, prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto a 30. Il Napoli ha già l’accordo con James, De Laurentiis ha fatto capire che c’è la volontà di Ancelotti di volerlo ancora a disposizone. Tutto impostato con il giocatore, con il Real Madrid nei prossimi giorni si prova a chiudere. James ora è impegnato, quando terminerà la Coppa sarà concentrato sulla fine della trattativa. Dopo Manolas il Napoli è ottimista per chiudere anche per James. Per Insigne e Allan non ci sono offerte al momento. Priorità James Rodriguez, poi su pensare a Lozano se dovesse andar via qualche giocatore in attacco. Sono tante le situazioni da risolvere in uscite dal Napoli. Unico problema con Lozano i diritti d’immagine, ha una quota di 6-7 milioni di sponsor essendo il calciatore messicano più forte”.