James Rodriguez-Napoli, AS: il Real continua a preferire gli azzurri all'Atletico Madrid, ma i colchoneros hanno due vantaggi! La situazione

Calcio mercato Napoli le ultimissime sull'affare James Rodriguez. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano spagnolo As, la rotta che dovrebbe portare James Rodriguez sarebbe ancora percorribile per quanto riguarda il Napoli.

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi su James

Il Real preferirebbe gli azzurri all'Atletico Madrid. Le posizioni però restano sempre ferme con il Napoli che continua a chiedere il prestito con diritto di riscatto mentre il Real punta allla cessione definitiva aprendo anche ad una vendita a rate. L'Atletico però ha più soldi dal Napoli ed ovviamente garantirebbe a James di restare a Madrid: una soluzione che non dispiacerebbe al ragazzo per motivi familiari.

James Rodriguez obiettivo di mercato Ssc Napoli

CalcioNapoli24 vi aveva raccontato ieri in esclusiva dell'offerta monstre presentata dai colchoneros di 40 milioni più 10 di bonus. Mendes, qualora saltasse la pista Napoli, avrebbe già l'avallo di chiudere il trasferimento sotto la volontà del suo assistito che tornerebbe così a vivere a Madrid nella casa in cui abitava ai tempi del Real.

I blancos hanno chiesto qualche ora di tempo per il sì definitivo nella speranza di un colpo di coda del Napoli a cui lo venderebbe per 42 milioni (cifra inferiore dei 50 chiesti all'Atletico), ma su una cosa Florentino Perez non transige: niente prestito, James lascerà il Real solo a titolo definitivo.