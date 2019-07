James Rodriguez al Napoli? Tre indizi dal club via Twitter, film Columbia su un bandito scatena i tifosi! [FOTO]

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Napoli vicino a James Rodriguez? Su twitter gli indizi sul noto film del 1957, prodotto dalla Columbia e con protagonista un bandito (guarda caso il soprannome di James Rodriguez)... Si scalda il calciomercato di Serie A. Big a caccia del grande colpo per la nuova stagione e annunci imminenti. La Juventus tratta De Ligt, l'Inter continua a puntare Lukaku, il Napoli è sempre più vicino all'ingaggio di James Rodriguez. Sbarcata a Dimaro, la società azzurra invia messaggi criptici.

James Rodriguez al Napoli, gli indizi da twitter che fanno sognare i tifosi

Calciomercato Napoli - Arriva un Tweet della SSC Napoli con la locandina di 'Quel treno per Yuma', un film del 2007 diretto da James Mangold, e interpretato da Russell Crowe e Christian Bale, remake del film omonimo del 1957. Così come il film del 1957, anche il remake è basato sul racconto di Elmore Leonard sia pure con aggiustamenti e modifiche intervenute in fase di revisione della sceneggiatura. Gli indizi raccolti da CalcioNapoli24:

Columbia, produttore;

Storia di un bandito , soprannome James;

, James; Nome del regista James, come Rodriguez;

Tre indizi fanno una certezza: Columbia, El bandito e l'autore james. Ce ne sarebbe anche un quarto, oltre al bandito c'è anche un messicano: che sia Lozano? Chissà...