James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: settimana decisiva, ADL pronto alla proposta finale

Ultimissime calcio Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino scrive sul futuro di James Rodriguez che piace molto alla Ssc Napoli:

"Mendes ha aperto la strada a James Rodriguez, facendo anche leva sulla volontà del giocatore che, ricordiamolo. è in chiara rottura con il Real Madrid che per due anni lo ha scaricato al Bayern Monaco. De Laurentiis è pronto per l'ingresso in scena con la proposta finale. Il colombiano vuol tornare ad essere un leader ad alto livello. E il Napoli, con Ancelotti, ricambia questa sua aspirazione. Non ci sono soluzioni alternative: d'altronde, questa di James è una pista che il Napoli batte da questo inverno, da quando Mendes ha ipotizzato il prestito. Ovvio, che sarebbe una soluzione inedita ma è la strada che gli azzurri intendono seguire"