Gazzetta spaventa Napoli: James più lontano, l'Atletico offre anche stipendio più alto! ADL non molla

Calcio mercato Napoli -Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, James Rodriguez in questo momento è sempre più distante dal vestire la maglia del Napoli. L'inserimento dell'Atletico madrid ha complicato le cose: "Sabato pomeriggio, parlando della trattativa James Rodriguez, Carlo Ancelotti aveva detto che l’operazione sarebbe stata difficile. Probabilmente, l’allenatore avrà preso coscienza dalle problematiche, dell’intransigenza di Aurelio De Laurentiis che non vuole pagare i 42 milioni di euro chiesti da Florentino Perez: lui lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Nel bel mezzo della disputa s’è infilato l’Atletico Madrid, pronto a sborsare i milioni richiesti dal presidente del Real. Proprio quello che non avrebbe voluto Florentino Perez, perché lui non ha alcuna voglia di rinforzare il rivale di sempre. Ma la determinazione dei dirigenti dell’Atletico potrebbe convincerlo ad avviare la discussione, anche perché al talento colombiano non dispiacerebbe restare a Madrid"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su James Rodriguez

Come si legge sulla rosea, Simeone avrebbe offerto anche un ingaggio superiore al calciatore rispetto a quello offertogli dal Napoli:

"Intanto, trascorrono i giorni e nulla lascia presagire che la questione potrebbe sbloccarsi a momenti. L’unica perplessità è che a cedere possa essere James lusingato dall’interesse dell’Atletico che, tra l’altro, gli garantirebbe uno stipendio più alto di quello che gli è stato proposto dal Napoli, ovvero, 6,5 milioni di euro a stagione".