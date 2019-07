James Rodriguez-Napoli, Cdm - Tra ADL e Perez la distanza è di 5 mln: si potrebbe chiudere questa settimana!

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce alcuni aggiornamenti circa le trattative calde che vedono coinvolto il Napoli. Dal quotdiano si legge:

Sono frequenti i contatti per James Rodriguez, De Laurentiis, ieri a Milano all’Assemblea di Lega con Chiavelli, ne parla con Florentino Perez e il suo agente Jorge Mendes. Il Real Madrid sta sfoltendo l’organico, ha incassato circa 130 milioni dalle cessioni di Kovacic, Llorente, De Tomas e Theo Hernandez, il Decreto Crescita dimezzerebbe l’impatto fiscale dell’operazione da gennaio 2020 in poi.

Per James Rodriguez è pronto uno stipendio di 6,5 milioni a stagione, il Napoli preferirebbe la soluzione prestito ma non è escluso l’acquisto a titolo definitivo su cui insiste Florentino Perez, la distanza tra le parti è inferiore ai 5 milioni di euro. Il Real Madrid chiede 50 milioni di euro, De Laurentiis lavora per abbassare il costo, si potrebbe chiudere a 45 milioni di euro più 5 di bonus anche nel corso di questa settimana.

Il colombiano sta avendo contatti quotidiani con Ancelotti che gli ha più volte illustrato il progetto tecnico che lo vedrebbe protagonista. Se l’affare andrà in porto, James Rodriguez potrebbe aggregarsi al ritiro di Dimaro dopo il 20 luglio.