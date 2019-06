È una questione di equilibri, anche economici. James Rodriguez al Napoli non si fa in un giorno. La chiave per sbloccare la trattativa è la formula. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis e Florentino Perez lavorano su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, così il Real Madrid ha la garanzia di monetizzare e il Napoli dilazionerebbe in più tempo un investimento complessivo tra i 42 e i 45 milioni.