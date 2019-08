James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: sempre più lontano, il Real non apre al prestito

Il futuro di James Rodriguez resta fortemente in bilico, il Real Madrid vorrebbe tenerlo visti i tanti infortuni ma per Zidane è un esubero. Il Napoli è alla finestra e la sua offerta c'è. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

"Sempre più lontano invece James Rodriguez dopo che il Napoli ha puntato dritto su Lozano e visto che il Real Madrid non ha aperto alla soluzione del prestito con diritto di riscatto. Il colombiano è stato convocato da Zidane per la sfida di esordio in Liga contro il Celta Vigo ed è andato in panchina visti i tanti infortunati in quest'avvio di stagione".