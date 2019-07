James Rodriguez - Napoli, CorSport: svolta nella trattativa! Mendes può sbloccare l'affare convincendo il Real Madrid a cederlo in prestito

Calciomercato - Le cose si muovono anche in entrata. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli lavorano sotto traccia, ma poi mica tanto. E si affidano nelle operazioni più importanti ad agenti che fanno la differenza. Vinicius Morais è pronto a vestire la maglia del Benfica, un'operazione meravigliosa condotta proprio da Jorge Mendes. Ormai un amico del Calcio Napoli. Lo stesso Jorge Mendes, autore di della cessione ai portoghesi per 17 milioni di euro (acquistato a 3.5) si sta muovendo per portare James Rodriguez al Napoli.

Napoli - James Rodriguez, Mendes può sbloccare la trattativa

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il super agente sta lavorando con una missione: convincere il Real Madrid ad accettare la formula del prestito voluta dal Napoli. Ancora un 'no', dunque, alla cessione a titolo definitivo voluta da Florentino Perez. L'Atletico Madrid resta alla finestra, ma i rapporti che ormai si stanno consolidando tra il Napoli e Jorge Mendes possono portare sicuramente ottimi risultati sul calciomercato. La svolta nella trattativa è dietro l'angolo. Nel frattemo il giocatore è in Colombia e attende una svolta. A queste condizioni il 29 luglio dovrà raggiungere il ritiro del Real Madrid, nonostante Zidane abbia nuovamente ribadito a Florentino Perez che non fa parte dei suoi piani tecnici.