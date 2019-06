James Rodriguez-Napoli, Gazzetta: il Real Madrid ha accettato la proposta di De Laurentiis! Pagamento in due tranche

Calciomercato Napoli - Il Real Madrid ha accettato la proposta di Aurelio De Laurentiis per James Rodriguez. È la bomba lanciata dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport che registra significativi passi in avanti. Florentino Perez s’è convinto ad accettare la proposta del Napoli che vuole a tutti i costi James Rodríguez. C'è stata un'apertura sostanziale da parte del proprietario dei Blancos, l'accordo è stato trovato su una base d'accordo di prestito oneroso con diritto ri riscatto. Era la proposta formulata da Aurelio De Laurentiis che adesso ha trovato anche il favore del Real Madrid.

James Rodriguez alla SSC Napoli: il Real Madrid ha accettato l'offerta

Florentino Perez ha detto sì all'offerta del Napoli, si è convinto dopo le prime richieste di prestito gratuito con diritto di riscatto, poi è arrivata la proposta di prestito oneroso. A quel punto il Real Madrid, che deve cedere un po' di artiglieria pesante, ha deciso di accettare, come riferito dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Distanze colmate. Perché per il Real Madrid James Rodriguez valeva 55 milioni di euro. Ma in questo caso la volontà del calciatore ha fatto la differenza e ha comportato una riduzione del prezzo di quei 5 milioni che hanno trovato il favore della proposta del Napoli. Il colombiano vuole l'azzurro e Carlo Ancelotti. Proprio per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis farà uno sforzo economico ed accontenterà il suo allenatore. C'è la convinzione in casa Napoli che questo acquisto possa fare davvero la differenza in termini di qualità e caratura a livello internazionale.

James Rodriguez - Napoli, costi e dettagli: la formula

Il pagamento dovrebbe avvenire con una prima tranche di 10 milioni e il prossimo anno il versamento della restante cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni. Una trattativa che ormai è in carrozza e attende solo l'epilogo finale. Ancora un piccolo sforzo da parte del Napoli e ci sarà l'accordo totale.

James Rodriguez in Copa America

Intervistato in mixed zone, il trequartista della Colombia impegnato nella Copa America ha risposto così alle domande dei giornalisti. "James, i madrileni si stanno chiedendo se vuoi tornare a Madrid", gli chiedono. Dopo un sorriso e diversi secondi di suspence, il colombiano ha ribadito: "Non so ancora niente".