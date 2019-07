James Rodriguez, Gazzetta: la mediazione di Jorge Mendes pare non sia servita, Real e Napoli sempre più distanti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla situazione legata a James Rodriguez

James Napoli, la situazione si complica

"La trattativa tra il Napoli e il Real Madrid va avanti da due mesi, da quando cioè James Rodriguez è rientrato dal Bayern Monaco, dove era stato in prestito nelle ultime due stagioni. I primi contatti tra il giocatore e Ancelotti ci sono stati a fine maggio e da lì è nata la trattativa, condotta da Cristiano Giuntoli e Jorge Mendes, il procuratore del colombiano. La situazione non è mai stata semplice da gestire, nonostante le tante rassicurazioni arrivate da personaggi vicino allo stesso James Rodriguez. Sin dal primo momento, De Laurentiis non si è mai dimostrato convinto di soddisfare la proposta di Florentino Perez la cui prima richiesta è stata di 45 milioni, scena poi a 42 nell’ultima settimana. Una cifra che il Napoli non ha intenzione di pagare, l’offerta presentata dal diesse napoletano al presidente madrilista e stata di 10 milioni di euro per il prestito oneroso. Insomma, le parti non si sono mai ritrovate e la mediazione di Jorge Mendes pare che non sia servita"