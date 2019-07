James Rodriguez-Napoli, ADL conta di presentarlo ai tifosi a Dimaro: forcing finale per chiudere col Real Madrid

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa per James Rodriguez:

"Ancelotti vuole vincere e con lui anche il presidente. All’orizzonte, poi, c’è la definizione della questione James Rodriguez: pur essendoci una differenza sostanziale tra la domanda (42 milioni) e l’offerta (giusto la metà), nell’ambiente napoletano c’è ottimismo, lo stesso De Laurentiis è convinto che, alla fine, Cristiano Giuntoli riuscirà a convincere Florentino Perez a rivedere le proprie posizioni e a trovare un accordo che soddisfi entrambi i club. Certo, ad Ancelotti farebbe piacere avere il talento colombiano già in ritiro, magari nell’ultima parte, per capirne le condizioni fisiche e permettergli d’integrarsi subito nel gruppo. Il presidente conta di poterlo presentare ai tifosi presenti a Dimaro, negli ultimi giorni di ritiro".

Nelle scorse settimane in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato degli obiettivi di mercato del club partenopeo e soprattutto di James Rodriguez:

"È un desiderio di Carlo Ancelotti, magari non risponde al 100% alle nostre esigenze, ma se il nostro allenatore crede in lui e sa quanto possa essergli utile, anche se è costosissimo faremo un sacrificio. Stiamo elaborando questa soluzione con il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, che ritengo un amico. Tra l'altro abbiamo anche un ottimo rapporto con il Real Madrid. Vedremo come andrà avanti".