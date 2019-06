James Rodriguez - Napoli, Cadenaser: il colombiano prende tempo. Sta valutando anche l'Atletico Madrid, ma gli azzurri restano avanti

Calciomercato Napoli - James Rodriguez e il Real Madrid fanno ormai parte del passato. Che il trequartista colombiano non faccia più parte della rosa di Zinedine Zidane, ormai è solo questione di giorni. Forse settimane. Il Napoli c’è. Insiste e De Laurentiis conferma che la trattativa procede spedita con Florentino Perez. Ma occhio a temporeggiare troppo. Il Real, come ribadito anche da alcune fonti italiane, sta cercando di aspettare un po’ per trarre vantaggi dalle ottime prestazioni di James in Copa America, oltre che qualche plausibile club interessato che potrebbe farsi avanti e alzare il prezzo.

James - Napoli, pericolo Atletico Madrid

Il secondo rischio tocca l’Atletico Madrid. Come riferisce il quotidiano spagnolo, Cadenaser, il Napoli resta la squadra più avanti che ha mostrato il maggior interesse. Ma il giocatore aspetta che si paventi anche l’opzione Atletico Madrid. Il colombiano sa che se l’Atletico cedesse giocatori come Correa o Vitolo, allora diventerebbe un’opzione per i Colchoneros. Ecco perché anche James sta aspettando quanto più possibile per decidere il suo futuro. In Spagna puntualizzano per al giocatore non dispiacerebbe per nulla restare a Madrid. Anche se al momento le possibilità di vederlo giocare al Wanda Metropolitan restano minime.