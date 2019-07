James Rodriguez, l’ex moglie Daniela Ospina ha iniziato a seguire il Napoli e la Serie A su Instagram [FOTO]

Calciomercato Napoli - James Rodriguez, l'ex moglie ha iniziato a seguire sui social sia il Napoli che la Serie A. Indizio di mercato? Possibile, ma va ricordato come l'ex moglie di James sia Daniela Ospina, sorella del portiere azzurro David Ospina.

La sorella di David Ospina, portiere del Napoli, nei giorni scorsi aveva messo un pò di agitazione ai tifosi azzurri rilasciando alcune dichiarazioni al Radio Caracol lasciando presagire che l'ex marito avrebbe scelto alla fine l'Atletico Madrid. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non so cosa farà James, ma penso che preferirebbe restare a Madrid, dove ha una casa e una vita già costruita".

James-Napoli, gli aggiornamenti dati dall'esperto mercato Sky Gianluca Di Marzio ieri sera tramite il proprio portale:

Il Napoli vuole stringere per James Rodriguez. In giornata c'è stato un blitz a Madrid del ds azzurro Giuntoli per l'attaccante, per dare l'accellerata decisiva a questa operazione. Nella capitale spagnola c'era anche Jorge Mendes, agente del colombiano che il direttore sportivo del Napoli ha incontrato. Da capire se ci sia stato in questa occasione anche un contatto col Real, oppure se ci sarà prossimamente. E' questo comunque un segnale di come il club azzurro voglia fare in fretta per James, per evitare e battere la concorrenza dell'Atletico Madrid.