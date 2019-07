James Rodriguez, Don Balon rivela: la fidanzata Shannon spinge per trasferirsi a Napoli e non vuole più restare a Madrid

La storia di James Rodriguez al Napoli sembra essere diventata una vera e propria telenovela con contorni anche da gossip puro. Secondo "Don Balon" un peso nella scelta della futura destinazione di James ce l'ha Shannon de Lima, modella venezuelana e fidanzata del calciatore. Lei, come si legge nell'articolo, avrebbe scartato l'ipotesi Inghilterra mentre gli piacerebbe molto Parigi ma il Psg non ha mai fatto un'offerta per James. Tra restare a Madrid ed invece andare a Napoli, Shannon avrebbe scelto la seconda soluzione perchè la città partenopea avrebbe il suo fascino e la lingua sarebbe facile da imparare. La modella non vorrebbe restare nella capitale spagnola dove vive tra l'altro Daniela Ospina, ex moglie di James. Vedremo se questa notizia di gossip inciderà anche sulla scelta finale del "Bandito".