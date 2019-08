James Rodriguez-Napoli, Mendes vola a Madrid! Cronache di Napoli: faccia a faccia con Florentino per il colombiano

Calciomercato Napoli - Jorge Mendes, agente di James Rodriguez, vola a Madrid:sull’agenda del super-agente portoghese c’è, all’inizio di questa settimana, un incontro con Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Lo afferma l’edizione odierna di Cronache di Napoli. Vi proponiamo un breve stralcio dell’analisi del quotidiano.

“Argomento del faccia a faccia, il futuro di James Rodriguez. Zidane vorrebbe che andasse via, James è inquieto: vuole conoscere al più presto il suo futuro. Sabato il Real debutta al Bernabeu contro il Valladolid e Mendes vuole avere da Florentino una risposta. Il presidente sinora è stato irremovibile:James via solo a titolo definitivo per 42 milioni. Una posizione che ha spento progressivamente la speranza del Napoli di prendere il colombiano. Ancelotti, che vorrebbe il colombiano contro la volontà di De Laurentiis, deciso a prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto, spera. Molto dipenderà dall’incontro tra Mendes e Florentino”