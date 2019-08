Repubblica - James Rodriguez non è sparito dai radar, il Napoli vuole capire l'evolversi della situazione

Calciomercato Napoli - Dal radar non è sparito ancora James Rodriguez nonostante la convocazione da parte di Zidane per il match del Real Madrid contro il Celta. Ieri le merengues hanno vinto 3-1 ma, nonostante l'espulsione di Modric, James è rimasto in panchina per tutta la partita. Il Napoli non farà mosse per ora e vuole capire l'evolversi della situazione. Difficile che l’ex numero 10 ( adesso indossa il 16) possa vivere una stagione ai margini perdendo così la possibilità di rilanciare la sua carriera dopo un periodo di luci e ombre al Bayern Monaco. Il Napoli gli garantirebbe un palcoscenico importante. Se ne riparlerà: adesso la priorità è Mauro Icardi. Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica.

