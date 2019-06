Ultime notizie calcio Napoli - Mirko Calemme, giornalista di AS, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"James Rodriguez muoverebbe il brand Napoli come mai era accaduto. Il suo nome muove praticamente tutta la Colombia, sarebbe una occasione storica. Il suo sì è arrivato 3-4 settimane fa, ora vediamo se il Real Madrid troverà l'accordo con il Napoli. Interesse reale per Fabian da parte del Real Madrid ma questa operazione non è legata a quella per James. Tra i due club ci sono ottimi rapporti e potrebbe esserci un accordo sulla parola. Fabian Ruiz non ha clausola rescissoria, nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio serio da parte del Real Madrid. Il Napoli ha un canale privilegiato con le merengues che, però, chiedono più di 50 milioni di euro. Ceballos ha offerte dalla Inghilterra e Llorente è difficile da raggiungere, l'unica trattativa seria con il Real Madrid è per James che vuole tornare ad allenarsi con Ancelotti ed essere di nuovo una stella nel suo club".