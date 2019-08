James-Napoli, Il Mattino: la pista potrebbe tornare calda in questo mese, il Real Madrid vuole ancora cederlo

Mercato Napoli - Torna di moda il nome di James Rodriguez in casa Napoli. Negli ultimi giorni, infatti, era filtrata dalla Spagna la voce relativa alla volontà da parte del Real Madrid di trattenere il colombiano dopo l'infortunio di Asensio e l'umiliante 7-3 patito in amichevole contro l'Atletico Madrid.

James Rodriguez Napoli

Stando a quanto si legge oggi sul "Mattino", però, questa pista potrebbe tornare ad essere calda in questo ultimo mese dal momento che il calciatore non rientra nei piani di Zidane e per questo la volontà dei galacticos sarebbe quella di cederlo. Chiusa, invece, la porta per i cugini dell'Atletico dal momento che Florentino Perez non ne vuole sapere di rinforzare una diretta concorrente sia per la Liga spagnola che per la conquista della Champions League. E' noto, inoltre, che l'ex Bayern Monaco ha un rapporto molto stretto con Carlo Ancelotti e questo aspetto potrebbe indubbiamente agevolare il Napoli. In ogni caso è probabile che si continui a parlare di questa opzione ancora a lungo.