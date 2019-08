James-Napoli, Il Mattino - Tramite Mendes ha garantito che non accetterà offerte diverse dal Napoli

Calciomercato Napoli- L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, soffermandosi sulla trattativa tra Napoli e Real Madrid che portrebbe in azzurro James Rodriguez. Dal quotidiano si legge:

Basterebbe poco per garantirsi James. Basterebbe trasformare la richiesta di semplice prestito al Real in una formula che impegni il Napoli al riscatto nel caso in cui il colombiano arrivi almeno a 25 presenze.

No, De Laurentiis non si smuove: vuole James per un anno. Senza vincoli sul futuro. Poi se ne parla. 7 milioni di euro di stipendio fino a giugno e a partire da gennaio, la busta paga sarà con un lordo meno pesante per le agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge. La strategia è a un bivio: De Laurentiis, che ormai parla il meno possibile di questa operazione, è certo che Florentino non terrà sullo stomaco James.

E poiché James - tramite Mendes - ha garantito che non accetterà altre offerte diverse dal Napoli, pare essere solo questione di tempo. A meno che il Real non spiazzi tutti e si tenga James.