James-Napoli, Il Mattino: ADL vuole una soluzione senza vincoli che consenta di rispedire indietro James al Real

Calciomercato SSC Napoli - Se il prestito di James non diventerà almeno oneroso, Mendes non riuscirà a far cambiare idea a Florentino Perez: la strategia del Napoli sulla stella colombiana non cambia, perché per James il club azzurro non intende prendere impegni oltre l'anno. Come riporta Il Mattino:

Calciomercato, il Napoli non impegni oltre l'anno per James

"Vuole una soluzione che poi consenta, senza vincoli, di rispedire indietro James al Real. Finestra che resta socchiusa e che è pronta a spalancarsi in caso di un segnale che però non arriva: James è stato inserito nella trattativa per portare Neymar dal Psg al Real Madrid. Anche se il patron, a dire il vero, è sempre stato convinto che l'affare per James Rodriguez si possa smuovere proprio in dirittura d'arrivo del mercato".

