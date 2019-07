James Rodriguez-Napoli, Gazzetta: ieri ADL ha chiamato Perez per chiudere, proposto un pagamento triennale

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà le ultime su James Rodriguez ed il Napoli

"La relazione fatta da Cristiano Giuntoli, dopo il viaggio a Madrid, non ha aggiunto grandi novità. Il d.s. ha parlato con Aurelio De Laurentiis, ribadendogli l’intransigenza di Florentino Perez che non vuole concedere ulteriori sconti su James Rodriguez: vuole 42 milioni di euro, senza altre discussioni. Dal ritiro di Dimaro il presidente ha riparlato con il collega madrilista, nel corso di una conference call, alla quale ha partecipato anche l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. In effetti, le parti hanno provato a trovare un’intesa almeno sul pagamento, considerato che di prestito oneroso, Florentino Perez non vuole sentir parlare. Il Napoli propone un pagamento dilazionato in tre anni, soluzione sulla quale sta ragionando il club spagnolo".