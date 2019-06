James-Napoli, CorSport - Mendes lavora ai fianchi del Real Madrid, rispunta il riscatto obbligatorio: la situazione

Prosegue la trattativa di mercato tra il Napoli ed il Real Madrid per l'acquisto del trequartista colombiano James Rodriguez, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ma su quali termini? Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Ai fianchi di Florentino Perez sta lavorando Jorge Mendes: i quarantadue milioni di euro richiesti dal Real Madrid - la cifra che il Bayern Monaco ha inteso evitare di versare per riscattare il fantasista - non è in linea con il mercato, dunque va ridimensionata. Il Napoli vuole scendere sotto ai quaranta. Si può fare con un prestito oneroso - una decina di milioni - e il riscatto obbligatorio (tra un anno o meglio ancora tra due, per De Laurentiis) per una somma che possa oscillare intorno ai ventisette milioni. James ha detto sì al Napoli e il Real ne è consapevole"