James-Napoli, Sportitalia - Ancelotti ci crede: ha il sì del ragazzo, affare da 45 mln! Ma c'è il rischio scambio con Pogba

Calciomercato Napoli - James Rodriguez, le ultimissime di oggi riguardano il trequartista colombiano di proprietà del Real Madrid, al rientro dal prestito al Bayern Monaco e in cerca di riscatto. Ha già parlato con Carlo Ancelotti dando il suo assenso all'ipotesi di trasferimento al Napoli.

Calcio mercato Napoli, James nome concreto: le cifre

Le ultimissime sul calciomercato del Napoli riguardano James Rodriguez. Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ne ha parlato nel consueto appuntamento col mercato di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Napoli, è più di una suggestione James Rodriguez: nella testa di Carlo Ancelotti andrebbe concretizzata e potrebbe concretizzarsi, perchè nel suo filo diretto con James ha avuto la disponibilità del colombiano. E' un'operazione da circa 42-45 milioni, c'è un ingaggio che andrebbe spalmato. C'è il rischio esistente però che James possa essere inserito come contropartita in qualche affare del Real, per esempio per Pogba".