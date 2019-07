James già sfiora la maglia azzurra, partitella in Colombia contro il team Napoli di Ospina! [FOTO & VIDEO]

Calciomercato Napoli - Primo assaggio di azzurro per James Rodriguez. L'asso colombiano ha giocato con l'ex cognato nonchè compagno di nazionale David Ospina durante le sue vacanze e la presenza di diverse maglie Napoli ha attirato l'attenzione dei tanti presenti.

James Rodriguez-Napoli, primo assaggio d'azzurro con Ospina

Tutti i componenti della squadra di Ospina erano in tenuta verde con la casacca dei portieri. Nel quintetto c'erano molti ex giocatori famosi come il difensore del Siviglia Aquivaldo Mosquera, il bomber di River e Aston Villa Juan Pablo Angel, Mauricio Molina e Ospina stesso.

James, almeno nelle immagini circolate sui social, non indossava la maglia del Napoli ma quella del Brasile appena vittorioso della Copa America 2019 e si è fatto ritrarre a fine partitella con gli altri sfidanti a torso nudo. Curiosità? La maglietta era rovesciata per evitare di esporre il logo del marchio Nike, considerando che 'El Bandido' è un uomo immagine internazionale Adidas.