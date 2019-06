James e Manolas al Napoli, Repubblica rivela: è stato Ancelotti a sceglierli personalmente

Ultimissime calcio Napoli, l'edizione odierna di Repubblica sottolinea l'importanza di avere Carlo Ancelotti nelle trattative di calciomercato

"Sul ponte di comando c’è Carletto. Ha sempre rifiutato l’etichetta del manager all’inglese («Non ne avrei le competenze » ). Ma è lui il punto di riferimento per la costruzione del nuovo Napoli: è in Canada per le vacanze, ma ogni trattativa ha bisogno del suo placet. Non si limita ad indicare i rinforzi ma è anche attivo nel regalare al club un colpo ad effetto. L’arrivo di James porerà la sua firma: fu Ancelotti a sondare la disponibilità del colombiano addirittura a marzo con una telefonata che ha reso possibile l’impensabile. Il sì del giocatore — con tutte le problematiche relative ad un ingaggio importante — ha spianato la strada alla trattativa con il Real Madrid che ha preso atto della volontà di James. Effetto Ancelotti, dunque, decisivo. Il carisma di uno degli allenatori più vincenti d’Europa sta facendo la differenza anche per quanto riguarda la trattativa per Kostas Manolas. È stato il tecnico a volere fortemente il greco della Roma dopo la " beffa" Albiol: lo spagnolo ha comunicato l’intenzione di tornare a casa, Villarreal e Valencia sono pronte a pagare la clausola rescissoria di 4 milioni di euro. Per sostituirlo, nessuna scommessa ma un campione capace di rendere impenetrabile la difesa in coppia con Koulibaly"