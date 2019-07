James - Atletico Madrid, spagnoli al lavoro da un mese, prima offerta 15 giorni fa. Tentativo in extremis del Napoli, ADL può ancora cambiare tutto [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Quella di James Rodriguez per l'Atletico Madrid è una preferenza, una scelta di vita dal momento che il giocatore vuole restare a Madrid. Stando a quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, colchoneros lavorano sottotraccia da un mese sul calciatore e da quindici giorni hanno formulato la loro offerta: 40 milioni più bonus che arrivano fino a 50 milioni di euro. Florentino Perez, avendo trovato un acquirente disposto ad investire cash in maniera istantanea su James, ha cambiato la sua posizione con il Napoli chiudendo al prestito.

James all'Atletico Madrid, tentativo in extremis del Napoli

Gli azzurri in mattinata hanno provato un ultimo affondo questa mattina ma il Real Madrid ha ribadito la volontà di non cederlo in prestito. Gli azzurri potrebbero cambiare la situazione solo arrivando ad offrire i 42 milioni di euro.

James Atletico Madrid

In Spagna ed in Colombia danno l'affare James-Atletico per fatto. Insomma, si tratta di una strada che, allo stato attuale delle cose, risulta essere davvero molto difficile da percorrere.