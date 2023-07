Sky Deutschland - Napoli in pole position per Itakura! Ecco cosa manca per chiudere

Calciomercato Napoli - La Germania sembra essere al momento il fulcro del mercato difensivo del Napoli. Con Kim Min-Jae al Bayern Monaco, gli azzurri stanno continuando a trattare più piste per quanto riguarda il sostituto del coreano. Una di queste porta proprio in Germania e in Bundesliga, precisamente al Borussia Monchengladbach.

Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di Sky Deutschland, il Napoli in queste ore è in pole position nella corsa a Ko Itakura, difensore giapponese che viene considerato l'erede perfetto di Kim Min-Jae. Secondo i cugini tedeschi di Sky Sport, fra la valutazione che il club tedesco fa di Itakura e la valutazione che ne fa la società partenopea ballano circa 3 milioni di euro. I tedeschi vorrebbero chiudere a 15 milioni di euro, mentre De Laurentiis spera di spendere una cifra vicina ai 12 milioni.